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NYT: Маск переехал в поместье Трампа после победы на выборах

NYT: Маск переехал в поместье Трампа после победы на выборах

Илон Маск переехал в один из коттеджей поместья Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Дом, в котором поселился основатель Tesla и SpaceX, ранее использовался для размещения гостей и деловых партнеров избранного президента.

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