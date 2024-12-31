NYT: Маск переехал в поместье Трампа после победы на выборах

Илон Маск переехал в один из коттеджей поместья Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Дом, в котором поселился основатель Tesla и SpaceX, ранее использовался для размещения гостей и деловых партнеров избранного президента.
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