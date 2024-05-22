«Порой творят ужасные вещи»: 3 ошибки при оказании первой помощи своему питомцу

Если с вашим домашним питомцем случилась какая-то травма, он покрылся волдырями или резко почувствовал себя плохо, стоит помнить: неграмотная и неумелая первая помощь способна лишить его шанса на спасение.
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