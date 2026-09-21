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Госзакупки бензина и дизтоплива в России заметно выросли

Госзакупки бензина и дизтоплива в России заметно выросли За январь–август 2026 года госзаказчики разместили 43 428 тендеров на закупку бензина и дизтоплива — это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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