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В Норильске самолёт выкатился за пределы полосы при посадке

В Норильске самолёт выкатился за пределы полосы при посадке

В пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры заявили, что самолёт авиакомпании «Сибирь», следовавший по маршруту Москва — Норильск, выкатился за пределы полосы при посадке в аэропорту Норильска.

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