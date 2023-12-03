В Польше раскрыли обман Украины о фатальной ситуации на фронте

Киевские власти регулярно сообщают об успехах Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте, тогда как на самом деле ситуация сложная и может усугубиться, пишет обозреватель польского портала Wnp Влодек Калета.
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