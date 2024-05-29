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Путин затроллил Зеленского Януковичем

Путин затроллил Зеленского Януковичем

Политнавигатор Приземление самолета бывшего президента Украины Виктора Януковича в Минске в день, когда там шли переговоры президентов России и Белоруссии, является социальной провокацией и издевательством (троллингом) над бывшим президентом Украины Владимиром Зеленским, узурпировавшим этот пост.

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Комментарии
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В
Владимир
Россия признает Януковича президентом того территориального образования, которое останется от окраины России, после окончания СВО, но опять же на наших условиях...
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19 час.
Олег Иванович
Януковича нужно судить за измену и предательство своего нарда!
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16 час.
Сергей Дмитриев
Были хорошие &quot;формулы мира&quot; (ноты) и в Стамбуле, и в Минске, но исполнители, особенно ВАЗ, подкачали и что-то пошло не так, а в три-тарары. Теперь на подходе посиделки в Люзанне ???
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12 час.

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