Путин затроллил Зеленского Януковичем

Россия признает Януковича президентом того территориального образования, которое останется от окраины России, после окончания СВО, но опять же на наших условиях...

Сергей Дмитриев

Были хорошие "формулы мира" (ноты) и в Стамбуле, и в Минске, но исполнители, особенно ВАЗ, подкачали и что-то пошло не так, а в три-тарары. Теперь на подходе посиделки в Люзанне ???