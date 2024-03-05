Страна и люди
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Страна и люди

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Военные инженеры показали, как расчистили рокаду на Купянском направлении

Военные инженеры показали, как расчистили рокаду на Купянском направлении

Военные инженеры 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» в ходе выполнения боевых задач на Купянском направлении провели расчистку рокадных дорог от взрывоопасных предметов ВСУ на освобожденных территориях.

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