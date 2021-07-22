Британия: Население в панике сметает товары с полок, депутаты призывают Бориса Джонсона привлечь армию

Более 600 тыс. человек были "предупреждены" приложением NHS (на смартфоны массово приходят сообщения от Национальной службы здравоохранения - это прозвали "pingdemia" - Mike1975) на прошлой неделе о необходимости самоизоляции в то время, как супермаркеты сегодня призывали британцев не паниковать, покупая рулон туалетной бумаги, макароны, воду в бутылках и вино на фоне эпидемии пустых полок по всей стране, поскольку всё чаще звучат призывы ввести армию, чтобы сохранить запасы продовольствия.