«Джеймс Уэбб» закрыл один из главных пробелов в эволюции галактик: как сверхмассивные чёрные дыры обходят собственный тепловой барьер и получают «топливо»

Астрономы впервые напрямую увидели газовый «мост», снабжающий веществом чёрную дыру в центре скопления ЦентавраАстрономы получили самые подробные на сегодняшний день изображения процесса, который десятилетиями оставался одной из главных загадок астрофизики: каким образом сверхмассивные чёрные дыры продолжают получать вещество, несмотря на то что сами разогревают окружающий газ и, казалось бы, должны лишать себя «источника питания».