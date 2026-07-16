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«Джеймс Уэбб» закрыл один из главных пробелов в эволюции галактик: как сверхмассивные чёрные дыры обходят собственный тепловой барьер и получают «топливо»

«Джеймс Уэбб» закрыл один из главных пробелов в эволюции галактик: как сверхмассивные чёрные дыры обходят собственный тепловой барьер и получают «топливо»

Астрономы впервые напрямую увидели газовый «мост», снабжающий веществом чёрную дыру в центре скопления ЦентавраАстрономы получили самые подробные на сегодняшний день изображения процесса, который десятилетиями оставался одной из главных загадок астрофизики: каким образом сверхмассивные чёрные дыры продолжают получать вещество, несмотря на то что сами разогревают окружающий газ и, казалось бы, должны лишать себя «источника питания».

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