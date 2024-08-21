3500 км на Exeed TXL: насколько хорош кроссовер в дальней дороге

Кроссоверы марки Exeed — не самые дешёвые представители своего сегмента, но нельзя сказать, что они не пользуются популярностью на нашем рынке: за прошлый год все четыре модели вошли в топ-25 самых продаваемых автомобилей России.
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