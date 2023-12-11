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Последнее стихотворение Леонида Филатова

Последнее стихотворение Леонида Филатова

Великолепный актер и писатель Леонид Филатов перед смертью долго лежал в больнице. После тяжёлой операции он мог сразу умереть, но продержался еще несколько лет – возможно, благодаря своей любимой внучке Оле, о которой на больничной койке написал глубокое и чудесное светлое стихотворение.

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