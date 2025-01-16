Туристы из «дружественных» стран оценили расходы на путешествие в Россию

Больше всего иностранцев интересуют Москва, Петербург, Казань и не только Большинство туристов из «дружественных» стран считают Россию перспективным направлением, выяснил Центр стратегических разработок, опросив более 7000 путешественников из Китая, Саудовской Аравии, ОАЭ, Индии и Омана.