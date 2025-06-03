Почему была ускорена газовая реформа и что изменится после 1 августа

С 1 августа государственная компания Energocom станет основным поставщиком газа в Республике Молдова, однако риска хаоса на рынке природного газа нет, заявил исполняющий обязанности главы Moldovagaz Вадим Чебан в эфире на телеканале TV8, сообщает Noi.
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