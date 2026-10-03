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Бойцы ВС России ликвидировали помощника начальника батальона морпехов ВСУ

Бойцы ВС России ликвидировали помощника начальника батальона морпехов ВСУ

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России ликвидировали в Донецкой Народной Республике (ДНР) помощника начальника службы авиации и противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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