В рамках программы текущего ремонта городской улично-дорожной сети подрядчик ООО «ДОРТРАНС» продолжает работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В рамках программы текущего ремонта городской улично-дорожной сети подрядчик ООО «ДОРТРАНС» продолжает работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия.
Свежие комментарии