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В Ростовской области задержали пособника украинской разведки

В Ростовской области задержали пособника украинской разведки

Мужчина передавал информацию о русских войсках сотрудникам ГУР Украины.Пресс-служба ФСБ сообщает о задержании в Ростовской области 40-летнего местного жителя, который осуществлял шпионскую деятельность в пользу украинской разведки.

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