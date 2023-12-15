В Ростовской области задержали пособника украинской разведки

Мужчина передавал информацию о русских войсках сотрудникам ГУР Украины.Пресс-служба ФСБ сообщает о задержании в Ростовской области 40-летнего местного жителя, который осуществлял шпионскую деятельность в пользу украинской разведки.
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