Стоматолог Пащенко раскрыла, как сохранять белоснежную улыбку в любом возрасте

МОСКВА, 20 марта, ФедералПресс. Отбелить зубы можно даже при помощи продуктов. Стоматолог-пародонтолог клиники «Белая радуга» Валерия Пащенко рассказала, какие способы помогут сохранять белоснежную улыбку до конца жизни.
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