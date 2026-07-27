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В Старых Химках завершают модернизацию теплосетей

В Старых Химках завершают модернизацию теплосетей

В городском округе Химки продолжается модернизация теплосетей. На улице Гоголя, 12 специалисты инвестиционной программы «ТСК Мосэнерго» заканчивают обновлять коммуникации на одном из ключевых объектов района.

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