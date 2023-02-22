РОСБАЛТ

834 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Briz Bazelik
    Ну до чего-же паскудная баба, - считает, что она не уязвима!? Не долго ей осталось пакостить, - окунётся в дерьмо по ...Сенатор Нарусова ...
  • дим рудч
    пенсионеры   на  пенсиюСенатор Нарусова ...
  • Людмила
    бабке отхеджаковой уже пора на пенсию, а не портить воздух в театре .Сенатор Нарусова ...

Глава МИД Словакии по-русски выругался в адрес премьера Венгрии из-за его позиции по Украине

Глава МИД Словакии по-русски выругался в адрес премьера Венгрии из-за его позиции по Украине

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Словакии Растислав Качер использовал русскую нецензурную лексику в заочной дискуссии с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, когда критиковал его за «антиукраинскую позицию», передает Pluska.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх