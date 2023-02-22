Глава МИД Словакии по-русски выругался в адрес премьера Венгрии из-за его позиции по Украине

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Словакии Растислав Качер использовал русскую нецензурную лексику в заочной дискуссии с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, когда критиковал его за «антиукраинскую позицию», передает Pluska.