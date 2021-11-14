«Россия упустила Украину, потому что не поддерживала русских и пророссийские движения в этой стране», — Олег Царев

Екатерина

В отношениях со всеми странами бывшего СССР Россия должна была сразу объявить и жестко контролировать соблюдение одного требования - не ущемлять русскоязычное население, оставшееся на территории страны после распада СССР и сохранить русский язык, как второй государственный. При соблюдении этого требования Россия допускает на свою территорию трудовых мигрантов из этих стран, сохраняет активное экономическое и культурное сотрудничество и пр. В противном случае - визовый режим, никаких трудовых мигрантов, нашего газа, нефти и инвестиций, обучения выходцев из этих стран в российских учебных заведениях и др. Уверена, если бы это условие было своевременно выдвинуто Россией, развитие постсоветских стран пошло бы совсем по другому пути. Сделать это не поздно и сейчас, обеспечив поддержку брошенному на произвол судьбы русскоязычному населению. Только нет у российской власти воли и твердой позиции по данному вопросу. Жителям Сирии, Африки и др. помогают на миллиарды долларов. О русских в Казахстане, Киргизии, Молдове и др. даже не вспомнили.