В Тинькофф Банке назвали спекуляцией слухи о прекращении сотрудничества с Ивлеевой из-за вечеринки

В пресс-службе компании заявили, что блогер никогда не была амбассадоромВ пресс-службе Тинькофф Банка заявили Daily Storm, что сообщения о прекращении сотрудничества с блогером — спекуляция, она никогда не была амбассадором компании.
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