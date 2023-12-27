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Daily Storm

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В Тинькофф Банке назвали спекуляцией слухи о прекращении сотрудничества с Ивлеевой из-за вечеринки

В Тинькофф Банке назвали спекуляцией слухи о прекращении сотрудничества с Ивлеевой из-за вечеринки

В пресс-службе компании заявили, что блогер никогда не была амбассадоромВ пресс-службе Тинькофф Банка заявили Daily Storm, что сообщения о прекращении сотрудничества с блогером — спекуляция, она никогда не была амбассадором компании.

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