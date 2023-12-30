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Зрители из СССР не пройдут этот простой тест по популярной советской комедии Эльдара Рязанова «Зигзаг удачи»

Зрители из СССР не пройдут этот простой тест по популярной советской комедии Эльдара Рязанова «Зигзаг удачи»

Проверьте, вы в знаменитой советской комедии Рязанова плутаете, петляете или путаетесь? фото: кадр из фильма «Зигзаг удачи» (1968)Каждый год 31 декабря, пока большинство ходит с друзьями в баню и пересматривает в миллион первый раз «Иронию судьбы, или С легким паром!» Эльдара Рязанова, зрители тонкой душевной организации смотрят, может, и не такой популярный, но куда более милый и веселый новогодний фильм режиссера — «Зигзаг удачи».

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