Зрители из СССР не пройдут этот простой тест по популярной советской комедии Эльдара Рязанова «Зигзаг удачи»

Проверьте, вы в знаменитой советской комедии Рязанова плутаете, петляете или путаетесь? фото: кадр из фильма «Зигзаг удачи» (1968)Каждый год 31 декабря, пока большинство ходит с друзьями в баню и пересматривает в миллион первый раз «Иронию судьбы, или С легким паром!» Эльдара Рязанова, зрители тонкой душевной организации смотрят, может, и не такой популярный, но куда более милый и веселый новогодний фильм режиссера — «Зигзаг удачи».