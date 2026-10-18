Мужская косметология постепенно перестаёт быть темой, о которой говорят только шёпотом. Всё больше мужчин приходят к специалистам не за резкой сменой внешности, а за вполне конкретной помощью: убрать следы усталости, улучшить состояние кожи, справиться с высыпаниями или неровным тоном.