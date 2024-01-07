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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сорокин 6-й раз в сезоне пропустил 5+ шайб за матч. Он отразил 24 из 29 бросков «Вегаса»

«Айлендерс» проиграли «Вегасу» (2:5) в регулярном чемпионате НХЛ.  Россиянин отразил 24 броска по своим воротам из 29.

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