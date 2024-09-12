MAXIM Online
ГлавнаяЧтивоЮморНавыкиСпортВидеоВ курсеСтиль
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

MAXIM Online

886 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Любовь Титова
    Какой-то уродец без признаков интеллекта на лице. Это полная деградация культурыТоп-10 лучших рол...
  • Maxim
    Нищая номенклатура, пролетарий и этого не имел..5 фактов про Алек...
  • Nina Pudikova
    Любви и радости на всю жизнь!!!!!!!!!!!!!!!!!!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Александр Михайло...

Что за болезнь ишемия головного мозга, которой болел Николай Сванидзе

Что за болезнь ишемия головного мозга, которой болел Николай Сванидзе

Журналисту было 69 лет. Утром 12 сентября стало известно о смерти журналиста Николая Сванидзе. Официальной причиной называют острую сердечную недостаточность, однако известно, что долгое время Сванидзе страдал от ишемии головного мозга.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх