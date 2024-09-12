Что за болезнь ишемия головного мозга, которой болел Николай Сванидзе

Журналисту было 69 лет. Утром 12 сентября стало известно о смерти журналиста Николая Сванидзе. Официальной причиной называют острую сердечную недостаточность, однако известно, что долгое время Сванидзе страдал от ишемии головного мозга.
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