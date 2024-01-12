Американский актер Арми Хаммер после секс-скандала закрутил роман с русской девушкой

Марину из Казахстана журналисты уже прозвали «новой жертвой». Арми Хаммер, фото: Legion MediaГолливудский актер Арми Хаммер, известный широкой общественности не только своими ролями, но и секс-скандалом, начал встречаться с 26-летней русской девушкой.