Американский актер Арми Хаммер после секс-скандала закрутил роман с русской девушкой

Марину из Казахстана журналисты уже прозвали «новой жертвой». Арми Хаммер, фото: Legion MediaГолливудский актер Арми Хаммер, известный широкой общественности не только своими ролями, но и секс-скандалом, начал встречаться с 26-летней русской девушкой.
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