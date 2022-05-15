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Президент «Баварии»: «У Левандовского есть контракт, и он отработает его. Не продлевать соглашение – его право. Он сможет уйти бесплатно»

Президент «Баварии» заявил, что Роберт Левандовски целиком отработает контракт с клубом. «Контракт Роберта действует до 2023 года.

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