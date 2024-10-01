Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 651 подписчик

"Поняла, что редактор ни разу не шутит". Почему участница программы Елены Малышевой ушла из студии до начала съёмок

"Поняла, что редактор ни разу не шутит". Почему участница программы Елены Малышевой ушла из студии до начала съёмок

"Поняла, что редактор ни разу не шутит". Что услышала участница программы Елены Малышевой "Жить здорово!", что поспешила уйти из телестудии ещё до начала съёмок.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх