"Поняла, что редактор ни разу не шутит". Почему участница программы Елены Малышевой ушла из студии до начала съёмок

"Поняла, что редактор ни разу не шутит". Что услышала участница программы Елены Малышевой "Жить здорово!", что поспешила уйти из телестудии ещё до начала съёмок.
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