СК РФ возбудил более 2 тыс. уголовных дел в отношении украинских националистов

Более двух тысяч уголовных дел СК РФ возбудил за преступления против мирных жителей Донбасса. Об этом написал врио главы ЛНР Леонид Пасечник в сообщении с поздравлением в честь 12-летия образования следственного ведомства в своем Telegram-канале.