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  • Константин Самарин
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Вячеслав Володин: Закон о спецсчетах защитит Россию от предателей

Вячеслав Володин: Закон о спецсчетах защитит Россию от предателей

С 1 марта в России вступает в силу закон об обязательных спецсчетах для иностранных агентов. Вячеслав Володин подчеркнул, что это предотвратит обогащение предателей России, ограничив их доступ к доходам от недвижимости, интеллектуальной деятельности и вкладов.

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