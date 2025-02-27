Вячеслав Володин: Закон о спецсчетах защитит Россию от предателей

С 1 марта в России вступает в силу закон об обязательных спецсчетах для иностранных агентов. Вячеслав Володин подчеркнул, что это предотвратит обогащение предателей России, ограничив их доступ к доходам от недвижимости, интеллектуальной деятельности и вкладов.
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