ХАМАС: Нетаньяху не хочет заключать соглашение о прекращении огня

TASS/AP/Julia Nikhinson Высокопоставленный представитель палестинского движения ХАМАС Сами Абу Зухри заявил, что речь премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху 24 июля в Конгрессе США свидетельствует о нежелании заключать соглашение о прекращении огня.
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