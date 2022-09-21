В Приморье дальнобойщики перекрывают дорогу к таможенному пункту пропуска с Китаем

Перед пунктом пропуска "Пограничный" Приморского края второй день творится автомобильный коллапс: единственная дорога и стоянка перекрыты фурами, водители которых не хотят соблюдать установленный ранее порядок проезда к российско-китайской границе.
Перед пунктом пропуска "Пограничный" Приморского края второй день творится автомобильный коллапс: единственная дорога и стоянка перекрыты фурами, водители которых не хотят соблюдать установленный ранее порядок проезда к российско-китайской границе.
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