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Гроздья смеха: мемы про виноград

Гроздья смеха: мемы про виноград

Ежегодно 3 сентября в России отмечается День винограда. В честь этого события собрана целая коллекция искрометного юмора, посвященного ягоде, которая дарит миру коньяк, вермут и прочие благородные напитки.

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