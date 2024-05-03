Корейские комплексы: каких успехов добилось ракетостроение КНДР

Ракетостроение в Северной Корее делает невероятные успехи — гиперзвуковые разработки, межконтинентальные ракеты с мобильными пусковыми установками, самые мощные в мире реактивные системы залпового огня и другие уникальные изделия.
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