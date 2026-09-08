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Актриса Татьяна Трунова: 16 лет в одном театре и закрытый брак с известным однокурсником

Актриса Татьяна Трунова: 16 лет в одном театре и закрытый брак с известным однокурсником

Сыграть ключевую роль в популярном детективном сериале «Свои», получить номинацию на престижную кинопремию и при этом сохранить семейную жизнь в абсолютной тайне — редкое сочетание для современного кинематографа.

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