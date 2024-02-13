"Ъ": Генпрокуратура хочет конфисковать заводы ЧЭМК из-за незаконной приватизации

Генпрокуратура потребовала передать в собственность государства три завода Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), ссылаясь на то, что проведенная в 1990-е годы приватизация была незаконной.
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