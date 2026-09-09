Русская весна
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Русская весна

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Нет, это не анекдот: языковой омбудсмен требует объяснить ГУР и СБУ почему их сотрудники во время перестрелки говорили на русском

Нет, это не анекдот: языковой омбудсмен требует объяснить ГУР и СБУ почему их сотрудники во время перестрелки говорили на русском

Убивать украинцев надо на мове: языковой омбудсмен требует объяснить, почему боевики ГУР и СБУ кричали по-русски в ходе перестрелки.

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