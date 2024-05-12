Газ: Словакия надеется на Азербайджан

Словакия рассчитывает договориться с Азербайджаном о поставках газа. В последние годы страна импортировала примерно 42 млн кубометров газа в день из России, а теперь Словакия ищет альтернативных поставщиков.
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