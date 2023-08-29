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Пассажиры смогут купить билет на поезд, если истек срок действия паспорта или свидетельства о рождении

Пассажиры смогут купить билет на поезд, если истек срок действия паспорта или свидетельства о рождении, в течение 90 дней по этим документам, говорится в обновленных правилах перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом.

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