100 обгонов за 14 кругов: Ферстаппен «уничтожил» соперников в картинговой гонке

100 обгонов за 14 кругов: Ферстаппен «уничтожил» соперников в картинговой гонкеGetty Images / Red Bull Content PoolЧетырёхкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен провёл безумную картинговую гонку, главной его целью в которой было обогнать ни много ни мало 100 соперников.