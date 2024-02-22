Майор Гетьман: ВСУ через два месяца останутся без снарядов

Имеющегося у Вооруженных сил Украины запаса артиллерийских снарядов хватит только на два месяца. Из-за этого войска сократили количество обстрелов и ввели режим экономии, заявил изданию «Обозреватель» майор запаса Алексей Гетьман.
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