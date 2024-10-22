Венный эксперт Анатолий Матвийчук проинформировал о том, что боевики киевского режима начнут массово поднимать белые флаги и дезертировать, когда Армия РФ освободит населённые пункты Торецк и Часов Яр на Донбасском участке линии боевого соприкосновения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии