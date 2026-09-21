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Царьград

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Бунт в Чернигове: жители перекрыли дороги и хотели отбить парня у сотрудников военкомата

Бунт в Чернигове: жители перекрыли дороги и хотели отбить парня у сотрудников военкомата

"Нет!" принудительной мобилизации: на Украине прошли массовые беспорядки, вызванные действиями сотрудников территориальных центров комплектования.

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