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Зачем Китаю Nvidia, если есть Alibaba? Представлен Alibaba Zhenwu V900 — самый мощный ИИ-ускоритель китайской разработки

Зачем Китаю Nvidia, если есть Alibaba? Представлен Alibaba Zhenwu V900 — самый мощный ИИ-ускоритель китайской разработки

216 ГБ высокоскоростной памяти и межчиповое соединение с пропускной способностью 1200 ГБ/с Alibaba представила новый ИИ-ускоритель Zhenwu V900, разработанный полупроводниковым подразделением T-Head.

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