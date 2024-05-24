Акции «Газпрома» повышаются более чем на 1% в начале торговой сессии

Российский рынок открыл торги в пятницу, 24 мая, без единой динамики. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии в минусе на 0,04%, до 3441,49 пункта, индекс РТС укрепляется на 0,13%, до 1206,41 пункта.