В Лешуконском округе в ДТП погиб подросток, управлявший мопедом

Трагедия произошла накануне в селе Койнас.В ночь на 13 августа в селе Койнас произошло ДТП с участием автомобиля Lada X-Ray, которым управлял несовершеннолетний 2007 года рождения, и мопеда Alfa GX под управлением юноши 2009 года рождения.