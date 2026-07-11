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Аргументы недели

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По меньшей мере 12 человек погибли, пытаясь спастись от лесного пожара на юге Испании, сообщает Reuters

По меньшей мере 12 человек погибли, пытаясь спастись от лесного пожара на юге Испании, сообщает Reuters

Вопреки рекомендациям властей жители деревни Бедар решили эвакуироваться на автомобилях, но оказались в огненной ловушке.

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