Оборона ВСУ «на удивление» слабая — New York Times

Российские войска продолжают добиваться небольших, но быстрых успехов за пределами Авдеевки, что отчасти объясняется истощением украинских боеприпасов и сокращением западной помощи, пишет The New York Times.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии