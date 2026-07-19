БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Хуситы снова снаряжают дроны: Баб-эль-Мандеб доводит нефтяные биржи до истерики

Хуситы снова снаряжают дроны: Баб-эль-Мандеб доводит нефтяные биржи до истерики

Контролируемый Йеменом пролив становится новой красной линией для мировой экономики Юрий Енцов Фото: AP/TASS Материал комментируют: Саид Гафуров Йемен может в ближайшее время ограничить или полностью перекрыть судоходство через Баб-эль-Мандебский пролив.

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Владимир Соловьев
Хуситы строят своё не колониальное будущее!
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3 н.