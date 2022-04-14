Происшествия

11 подписчиков

При поддержке УНК МВД по Республике Мордовия в МГУ им Н.П. Огарева прошел конкурс социальной рекламы антинаркотической направленности

По инициативе института национальной культуры МГУ им Н.П. Огарева при поддержке УНК МВД по Республике Мордовия прошел конкурс социального антинаркотического плаката «Двигайся вместе с нами».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх